Palworld 'non è una truffa', dicono gli sviluppatori, né un MMO spilla-soldi

Parlworld è ormai in arrivo, con data d'uscita fissata per il 19 gennaio 2024, e gli sviluppatori evidentemente tengono a specificare il fatto che non si tratta di una truffa, né di un MMO spilla-soldi con valuta virtuale.

Le strane dichiarazioni sono state fatte dal team Pocketpair e hanno in effetti un certo senso, se si guarda ad alcuni recenti episodi emersi su Steam, come il celebre caso di The Day Before.

Considerando che si tratta dell'opera prima di un team alquanto sconosciuto e di un progetto che sembra avere una notevole portata, oltre al fatto di aver attirato parecchio l'attenzione, è facile vedere in questi elementi un pericoloso schema che potrebbe portare a un titolo sospetto, sul fronte della veridicità e dell'onestà del prodotto, visti i precedenti.