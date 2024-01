Xbox Game Pass: annunciati i giochi della seconda metà di gennaio e inizio febbraio

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha presentato i nuovi giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC in arrivo all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass durante la seconda metà di gennaio 2024 e inizio febbraio. La lista include l'atteso remake Persona 3 Reload e il bizzarro Palworld, un misto tra sparatutto e Pokémon.

Vediamo l'elenco completo dei nuovi arrivi del Game Pass: