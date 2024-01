Xbox Game Pass: un 'solo' gioco abbandonerà il catalogo il 31 gennaio

Contemporaneamente all'annuncio dei nuovi giochi che andranno a ingrossare le fila di PC e Xbox Game Pass, Microsoft ha svelato anche quali sono in procinto di lasciare il catalogo il 31 gennaio 2024. Fortunatamente questa volta è solo "uno", ovvero Hitman: World of Assassination.

Abbiamo usato le virgolette in quanto il titolo rappresenta l'unificazione degli ultimi tre capitoli della serie stealth di IO Interactive per dare vita a un'unica grande esperienza da assassino professionista con tantissime missioni da giocare ambientate tante mappe differenti provenienti da tutto il mondo, da qui il sottotitolo "World of Assassination".

Considerando la mole di contenuti, dunque, se siete interessati vi suggeriamo di affrettarvi a giocarlo, dato che tra poche settimane non sarà più disponibile con l'abbonamento a PC e Xbox Game Pass. Vi ricordiamo inoltre che, come tutti i titoli in uscita dal servizio, il titolo in questi giorni verrà proposto su Xbox Store con uno sconto del 20%, ecco la pagina dedicata.