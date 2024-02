Sea of Thieves: il nuovo aggiornamento è enorme, per un motivo preciso

Per avere un'idea dell'ampiezza del cambiamento, qui sotto ci sono le dimensioni per ogni singola versione di Sea of Thieves:

Con questo aggiornamento, infatti, Sea of Thieves effettua un cambio totale della base software, passando al nuovo Xbox GDK , ovvero il game development kit più aggiornato, in grado peraltro di supportare sia DirectX 11 che 12 su PC, oltre a numerosi miglioramenti applicati sul fronte del client, dunque più "sotto il cofano" che effettivamente visibili dai giocatori.

Sea of Thieves ha ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento che si presenta veramente enorme , pari a circa 90 GB, ma per un motivo preciso , che oltretutto dovrebbe rendere gli update successivi molto più piccoli e leggeri, in termini di ampiezza di dati.

Dal nuovo GDK a tante altre novità

Sea of Thieves, un'immagine del gioco

La parte positiva in questo aggiornamento è che i prossimi, dopo questo passaggio al nuovo Xbox GDK, dovrebbero invece essere molto più piccoli in termini di estensione di dati e file da scaricare.

Oltre a questa variazione di base software, la patch evolve e migliora anche vari altri aspetti del gioco, come i viaggi di Athena, le ricompense di viaggi in Raid, la gestione della reputazione della gilda in Skull of Siren Song, e vari altri elementi tra bilanciamento e organizzazione dei contenuti.

In particolare, tutte le Tall Tales di Shores of Gold, A Pirate's Life e The Legend of Monkey Island sono ora sbloccate e possono essere giocate in qualsiasi ordine si preferisca. Sul fronte della grafica, vari miglioramenti sono stati applicati alla resa dell'acqua e vari altri elementi sono stati ulteriormente evoluti, con correzione di bug o imprecisioni varie, ma sono veramente tante le correzioni e i miglioramenti apportati, come potete vedere a questo indirizzo.