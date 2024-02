Invincible: Guarding the Globe è disponibile ora su iOS e Android

Invincible: Guarding the Globe è disponibile a partire da oggi su iOS e Android, protagonista di un lancio a sorpresa da parte di Ubisoft. Come sappiamo, si tratta di un RPG strategico basato sulla serie creata da Robert Kirkman.

Annunciato lo scorso luglio, Invincible: Guarding the Globe racconta una storia inedita ambientata nell'universo di Invincible, mettendoci a disposizione un gran numero di personaggi per comporre la nostra squadra e superare le sfide che ci verranno proposte di volta in volta.

Nello specifico, potremo controllare eroi come Invincible, Atom Eve, Omni-Man, Titan e altri ancora, diventando agenti della Global Defense Agency e difendendo il mondo da qualsiasi tipo di minaccia dovesse presentarsi.