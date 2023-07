Invincible: Guarding the Globe annunciato da Ubisoft con un trailer

In attesa di dettagli sulla Stagione 2 di Invincible , ecco dunque una trasposizione che sul piano visivo appare particolarmente fedele allo stile e alle atmosfere della serie animata , ma che sul piano del gameplay è chiaramente tutta da verificare.

Invincible: Guarding the Globe è stato annunciato da Ubisoft con un trailer : si tratta di un RPG strategico con elementi idle in arrivo "a breve" su iOS e Android, basato sull'opera creata da Robert Kirkman.

Storia e personaggi

Caratterizzato da una storia originale ambientata nell'universo di Invincible, Guarding the Globe porterà sullo schermo i personaggi che i fan della serie conoscono bene, impegnati in una missione per scoprire cosa di nasconde dietro un esercito di pericolosi cloni.

Così, attingendo a un roster composto da dieci eroi (Invincible, Atom Eve, Omni-Man, Robot, Rex Splode, War Woman, Black Samson, Dupli-Kate, The Immortal e Green Ghost), ci verrà chiesto di formare una squadra e affrontare gruppi di nemici sfruttando i (tristemente) noti automatismi di questo genere di produzioni.