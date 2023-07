EA Sports FC 24: il calcio EA non ha bisogno di FIFA per avere successo?

Siamo ormai giunti al grande passo: FIFA scompare (momentaneamente) dalla scena videoludica e arriva EA Sports FC 24, la nuova simulazione di calcio da parte di Electronic Arts che deve fare a meno del suo nome storico, pur presentandosi come un'evoluzione perfettamente in linea con la serie vista finora. Nonostante il gioco si presenti come il tipico successore di FIFA 23 che tutti ci si aspetterebbe, il passo è epocale: a partire da questo 29 settembre 2023, sugli scaffali dei negozi non troveremo più la familiare sigla della federazione calcistica internazionale ma un nuovo nome inventato per l'occasione, con tanto di logo e grafica differente. L'anima del gioco è sempre quella, ma dopo 30 anni di FIFA, non trovare più quel nome sarà comunque un piccolo shock, considerando anche come questo si trovasse costantemente in cima alle classifiche di vendita di mezzo mondo.

Dal 1993 al 2022, FIFA ha avuto sempre un proprio capitolo annuale, a volte anche più di uno se si considerano le diverse versioni del gioco e gli eventuali spin-off con le licenze ufficiali delle manifestazioni calcistiche, dunque è evidente che anche un semplice cambio di titolo su una serie destinata comunque a permanere avrà un certo effetto sul pubblico, tanto più che il gioco fa particolarmente presa sugli utenti più casual o meno addentro alla passione videoludica, che potrebbero trovarsi spaesati. Tuttavia, per l'annata 2023/2024 potrebbe non essere un gran trauma, ma il vero problema potrebbe emergere quando qualcun altro lancerà il suo FIFA, che diventerà di fatto l'unico FIFA sul mercato. La ricchissima licenza ufficiale del nome non starà certo ferma a lungo, e troverà presto un altro team di sviluppo che potrà fregiare la propria simulazione calcistica della celebre sigla in questione e allora si vedrà cosa potrà succedere.