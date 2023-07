Sonic Superstars, un video con la sequenza animata introduttiva

Nelle scorse settimane abbiamo intervistato Takashi Iizuka, producer di Sonic Superstars , che ci ha raccontato di come questa nuova avventura si ponga come una via di mezzo fra i capitoli classici e la modernità.

Sonic Superstars torna a mostrarsi in video , stavolta con la sequenza animata introduttiva del gioco: un piccolo assaggio che SEGA ha voluto regalare ai tantissimi fan del riccio velocista in attesa del lancio del gioco su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

I migliori anni

In arrivo questo autunno, Sonic Superstars giocherà la carta di un'inedita modalità cooperativa in cui si alterneranno sequenze veloci e altre più riflessive, in cui i due giocatori dovranno collaborare per arrivare al termine del livello, fra enigmi ambientali e insidie da affrontare.

Per quanto riguarda invece lo stile grafico, SEGA si è rivolta al character designer originale del personaggio, Naoto Ohshima, perché ridisegnasse il cast trovando il punto d'incontro ideale fra la pixel art degli albori e le soluzioni poligonali.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata al nostro provato di Sonic Superstars.