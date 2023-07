Remnant 2, un trailer panoramico per il survival shooter di Gunfire Games

Remnant 2 è protagonista di un trailer panoramico che illustra le varie caratteristiche del nuovo survival shooter sviluppato da Gunfire Games , in uscita fra pochi giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Nuovi nemici, nuove meccaniche

Come rivela anche il trailer, Remnant 2 ci vedrà affrontare nuovi nemici dall'aspetto particolarmente inquietante e conterà su di una struttura differente, che include un sistema di classi esteso e un arsenale ancora più ampio al fine di aggiungere varietà ai combattimenti.

Resterà ovviamente intatta la formula hardcore che caratterizzava anche l'originale Remnant: From the Ashes e che anche qui proverà continuamente a sfinirci, mettendo alla prova le nostre capacità mentre esploriamo l'oscuro mondo di gioco da soli o in cooperativa con gli amici.

Ulteriori informazioni nel nostro provato di Remnant 2.