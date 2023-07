Exoprimal, voti discreti per lo sparatutto coi dinosauri di Capcom

Mancano ancora tantissime testate all'appello, inclusa la nostra, ma la sensazione sembra essere quella di un titolo con delle chiare mancanze e il fatto che si tratti del lancio peggiore dell'anno per Capcom su Steam non depone certamente a suo favore.

Exoprimal è uscito da alcuni giorni su PC, PlayStation e Xbox, ma non sono stati forniti codici in anticipo rispetto al lancio e così le prime recensioni dello sparatutto coi dinosauri di Capcom stanno uscendo soltanto adesso. Ebbene, i voti per il momento sono soltanto discreti:

Cos'hanno detto?

Exoprimal, le Exocorazze impegnate in un balletto

Cos'hanno detto i vari siti nelle recensioni? We Got This Covered, che ha premiato Exoprimal con un 8/10, ha scritto che il gioco colpisce molto in negativo all'inizio, ma poi migliora in maniera considerevole rivelandosi uno sparatutto divertente pur nella sua sistematica ripetitività.

L'opinione più critica, quella espressa da TheGamer con un 4/10, parla invece di una mancanza criminale di varietà in termini di modalità, della sensazione che tutto sia dannatamente "cheap" e di un design arcaico per un multiplayer online.

La nostra recensione di Exoprimal arriverà presto.