Sonic Superstars: abbiamo intervistato il producer Takashi Iizuka, ecco cosa ci ha rivelato!

Si tende a credere che della Sega che fu, quella gloriosa del Megadrive, non sia rimasto più nulla. Takasi Iizuka è invece la testimonianza vivente che questo non è del tutto vero: tanti sono andati via, ma non pochi hanno scelto di rimanere, continuando a combattere. Iizuka inizia a lavorare con Sega nel 1993, è stato tra le tante cose il Lead Game Designer di Nights into Dreams, il director dei due Sonic Adventure su Dreamcast e oggi è alla guida della rinascita del porcospino blu. Come tanti, Iizuka era a Los Angeles durante la Summer Game Fest e noi non ci siamo fatti sfuggire l'occasione per salutare l'uomo, e intervistare il producer di Sonic Superstars . Se prima di leggere l'intervista volete saperne di più su Sonic Superstars, qui potrete leggere la nostra prova

Il tocco originale

Sonic Superstars: la Green Hill Zone al tramonto, che bella

Finalmente! Al contrario dello scorso anno, questa volta non ho davvero nulla da ridire: demo fantastica di un gioco davvero promettente. Ci siamo davvero divertiti...

Lo scorso anno abbiamo portato Sonic Frontiers, un'evoluzione dei giochi 3D che ha scioccato tanti. Quest'anno volevamo provocare lo stesso effetto, ma stravolgendo la formula classica. Una delle cose che contraddistinguono la serie classica è lo stile grafico in pixel art, anche da questo punto di vista abbiamo deciso di creare uno stacco netto rispetto al passato.

Il character design è sensazionale. Gli ultimi Sonic era come se volessero nascondere l'aspetto più dolce della primissima versione, qui invece il mix superbilanciato tra vecchio e nuovo. Chi è il responsabile di questa rinascita?

Prima di tutto devi sapere due cose: quando abbiamo iniziato a lavorare a questo nuovo Sonic, la prima cosa che abbiamo fatto è stata riprendere le animazioni dei primi giochi per fare in modo che queste combaciassero alla perfezione con il nuovo modello tridimensionale. Ed è per questo che ai comandi il feeling e il look è esattamente quello dei giochi classici. L'altra cosa che devi assolutamente sapere è che, per fare in modo che i personaggi avessero un look davvero, davvero, davvero centrato, è stato chiamato il character designer originale, l'uomo che da zero creò le fattezze di Sonic, Naoto Ohshima. É stato lui a creare anche tutti i nuovi personaggi che vedrete nel gioco.

Ma Naoto Oshshima e la sua Arzest stanno lavorando solo al character design o anche al coding vero e proprio?

Arzest è lo sviluppatore ufficiale di Sonic Superstars con la supervisione naturalmente del Sonic Team.

Sono contento per Oshshima San, dopo tanti anni finalmente al lavoro sul suo personaggio più amato e famoso. Sono contento perché la sua importanza nel creare Sonic non è mai stata del tutto riconosciuta, in oltre merita di riscattarsi dopo...

Dopo "qualche altro gioco"... (Interviene il traduttore)

Esatto, dopo "qualche altro gioco" (Entrambi ci riferiamo allo sfortunato e mal gestito Balan Wonderworld creato da Naoto Ohshima insieme a Yuji Naka per Square Enix).