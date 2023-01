Invincible, Stagione 2: teaser trailer ufficiale della serie Amazon

Invincible si mostra con il teaser trailer ufficiale della Stagione 2, pubblicato nelle scorse ore da Amazon: la serie animata basata sul personaggio Image farà il proprio ritorno sulla piattaforma Prime Video verso la fine di quest'anno.

Dopo gli sconvolgenti eventi narrati nel finale della prima stagione, ritroviamo il giovane eroe Mark Greyson in un fast food, mentre discute con il suo amico alieno Allen del suo ritorno, in una sorta di inedito tentativo di infrangere la quarta parete. Come detto, Invincible riprenderà a volare nel tardo 2023.

Alcuni giorni fa Amazon aveva suggerito l'arrivo di novità a breve, e anche stavolta è stata di parola. Peccato solo che l'attesa prima di poter vedere i nuovi episodi non sarà breve.

La run originale di Invincible è durata diversi anni, dal 2003 al 2018, per un totale di centoquarantaquattro numeri, ma non è dato sapere quali siano le intenzioni degli showrunner per quanto concerne l'adattamento animato.

Adattamento che ha destato parecchio scalpore, da un lato per la qualità della scrittura e la relativa originalità delle tematiche, dall'altro per l'esagerata violenza visiva di alcune sequenze, in cui non sono mancati sangue e smembramenti.