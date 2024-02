Sony perde $10 miliardi in valore delle azioni, per gli analisti il problema è di PlayStation

Sony ha recentemente annunciato un taglio delle previsioni di vendita di PS5 per l'anno fiscale. Poco dopo, la compagnia ha visto un calo di valore delle azioni pari a 10 miliardi di dollari. Gli analisti, però, sono più interessati a un altro dettaglio: la diminuzione dei margini di guadagni del settore videoludico (ovvero Sony Interactive Entertainment).

Secondo un calcolo della CNBC, il margine operativo del settore giochi è stato di poco inferiore al 6% nel trimestre conclusosi a dicembre. Per contro, il margine operativo di Sony è stato superiore al 9% nel trimestre di dicembre del 2022.

"Il taglio delle previsioni di spedizione per PS5... non è ciò che delude... Ciò che delude è il basso livello del margine operativo", ha dichiarato Atul Goyal, analista azionario di Jefferies.

Il margine di guadagno a singola cifra dell'ultimo trimestre per Sony è in parte una sorpresa per alcuni azioni. Il risultato è stato ottenuto "nonostante i vari vantaggi che avrebbero dovuto far salire i margini verso il 20%", ha detto Goyal, aggiungendo che la situazione è "estremamente deludente".

Questi "vantaggi" includono le vendite dei giochi first-party, che sono sempre più sotto forma di download digitali, oltre al servizio di abbonamento PS Plus, che ha un margine di circa il 50%, secondo Goyal.