Pacific Drive: svelate le caratteristiche uniche della versione PS5

Tramite un'intervista pubblicata su PlayStation Blog, Maximum Games ha parlato delle caratteristiche esclusive della versione PS5 di Pacific Drive, che come da tradizione solo legate principalmente alle peculiarità uniche DualSense di Sony.

In particolare gli sviluppatori hanno sfruttato il feedback aptico e i grilletti adattivi per riprodurre nella maniera più fedele possibile i vari modi in cui le sospensioni e le ruote dell'auto, fondamentalmente la vera protagonista del gioco, reagiscono alle condizioni dell'asfalto, dossi o ostacoli.

"Quello più importante è sicuramente il controller DualSense. Abbiamo ottenuto qualcosa di speciale quando abbiamo iniziato a mettere a punto la sensazione tattile, in particolare per i grilletti [adattivi], il modo in cui interagiscono con le sospensioni e le reazioni dell'auto", ha dichiarato il director Alexander Dracott.

"Abbiamo trovato un modo molto intelligente per tradurre il cambiamento nelle sospensioni che l'auto gestisce mentre avanza e mapparlo nella vibrazione. Ti può succedere di guidare su un dosso e avrai la sensazione che il controller reagisca in modo appropriato. Se qualcosa fa cadere la ruota dalla tua auto, la sentirai davvero cadere. Abbiamo anche aggiunto del rumore alla simulazione per renderla precisa durante la guida fuoristrada. Siamo davvero soddisfatti della sensazione del gioco con questo controller."