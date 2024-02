Nintendo Direct: Game Freak sarà al Partner Showcase di febbraio per un rumor, forse non per Pokémon

La partecipazione di Game Freak non è da escludere, dato che, come fa notare anche Pyoro, lo studio pur essendo strettamente collegato a Nintendo, non fa parte dei team first party dell'azienda, ma è considerato per l'appunto un partner.

Pochi giorni fa Pyoro ha dichiarato che Nintendo ha in programma un Direct nei prossimi giorni , probabilmente questa settimana se ha ragione, esclusivamente dedicato alle aziende terze e i loro giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi mesi. La "gola profonda" è tornata alla carica poche ore fa su X | Twitter, suggerendo che tra i vari "partner" ci sarà anche Game Freak.

Novità per Pokémon, Pand Land o Project Bloom?

La possibile partecipazione di Game Freak al Partner Showcase di febbraio (sempre a patto che sia effettivamente in programma un evento simile) potrebbe non essere correlata alla serie Pokémon. Infatti, oltre alla sua serie di punta, lo studio frequentemente si cimenta in progetti secondari completamente slegati ai mostriciattoli tascabili e non necessariamente in esclusiva per le console Nintendo. Possiamo menzionare ad esempio Tembo the Badass Elephant e Giga Wrecker.

Lo scorso maggio, Game Freak ha annunciato un partnership con Private Division, una subsidiara di Take-Two, per Project Bloom, un action adventure basato su un'IP inedita in uscita nel 2026. Mentre poche settimane fa è stato registrato il misterioso trademark Pand Land, che potrebbe essere collegato al progetto sopracitato o trattarsi di qualcosa di completamente differente. Insomma, non è escluso che potrebbero arrivare novità in merito durante il presunto Partner Showcase di febbraio.

Ciò non esclude a priori anche delle possibilità novità a stretto giro per la serie Pokémon. Infatti, il 27 febbraio si festeggerà il Pokémon Day, e solitamente le celebrazioni sono accompagnate da un Pokémon Presents, con novità sui giochi principali e gli spin-off della serie.

In ogni caso, ribadiamo che quanto detto qui sopra sono delle semplici supposizioni, basate a loro volta su indiscrezioni non ufficiali da prendere le pinze, seppur provenienti da una fonte come Pyoro, ritenuta "infallibile" da molti.