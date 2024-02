Nintendo Direct: un Partner Showcase sarebbe in programma tra pochi giorni, secondo un rumor

Come possiamo vedere, nei post qui sotto Pyoro afferma che la prossima settimana ci sarà la "rinascita" del Partner Showcase, termine utilizzato in quanto l'ultimo evento di questo tipo è stato a giugno del 2022.

Il Nintendo Direct di febbraio è diventato ormai un appuntamento fisso per i giocatori e in tal senso è strano che ancora non ci siano state novità ufficiali al riguardo. In compenso, non mancano le voci di corridoio: l'ultima arriva dal leaker Pyoro, che afferma che il prossimo appuntamento è in programma la prossima settimana è sarà un Partner Showcase , ovvero un evento focalizzato principalmente sulle terze parti.

Tanti rumor, ma nessuna certezza

Pyoro è considerando una delle "gole profonde" più affidabili all'interno del panorama Nintendo e vanta un buon numero di soffiata che si sono successivamente rivelate veritiere. Per dire, in passato ha svelato in anticipo l'arrivo di molti eventi Nintendo senza mai sbagliare. In ogni caso, trattandosi di informazioni non ufficiali è bene comunque prenderle con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali.

Molti rumor, tra l'altro, puntavano a un Direct già per questa settimana, un'eventualità che di fatto non si è concretizzata, forse a causa dell'improvviso evento Xbox andato in onda ieri sera. Insomma, non è da escludere a priori neanche l'idea che in realtà Nintendo non abbia in programma nessun evento nell'immediato futuro.