Arzette: The Jewel of Faramore è disponibile, per ricordarci che anche Zelda ha un passato oscuro

Seedy Eye Software e Limited Run Games hanno infine lanciato Arzette: The Jewel of Faramore, il seguito spirituale degli Zelda brutti per CD-i, ossia Link: The Faces of Evil e Zelda: The Wand of Gamelon. Per festeggiare il liete evento è stato pubblicato un nuovo trailer, con sequenze di gioco inedite.

La storia di Arzette è decisamente particolare, visto che nasce dal culto per i due succitati titoli, considerati l'oscuro passato della serie Zelda, usciti su di una console fallimentare, in un tempo in cui Nintendo era meno restia di oggi a dare le sue proprietà intellettuali in licenza. I due giochi in questi sono diventati oggetti di culto in particolare per le animazioni di intermezzo orrende e per il doppiaggio mostruoso, tutte caratteristiche che Arzette eredita fieramente, andando a migliorare però moltissimo la parte giocata. C'è anche il controller orrendo, se volete.