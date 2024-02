Il Nintendo Direct di febbraio è stato rinviato a causa dell'evento Xbox, per un rumor

Considerando le insistenti voci di corridoio dei giorni scorsi, in molti si aspettavano un nuovo Nintendo Direct questa settimana, ma stando alle fonti del giornalista e insider Jeff Grupp, la compagnia di Kyoto avrebbe deciso di posticipare il suo showcase per via dell'evento di Microsoft di stasera in cui svelerà il futuro di Xbox e, si suppone, la nuova strategia multipiattaforma.

Per la precisione, secondo Grubb il "business update" di Xbox, che evidentemente è stato pianificato in breve tempo per via del diffondersi indiscrezioni relative all'approdo di giochi Xbox su PS5 e Switch, si è rivelato per Nintendo un imprevisto per i suoi piani tale da portare al rinvio del prossimo Direct. Un'ipotesi neanche così improbabile, se pensiamo che qualcosa di molto simile era successo nel settembre del 2022 per via della morte della Regina Elisabetta.

"So che nessuno vuole sentirselo dire, ma sta succedendo per davvero la stessa cosa che è accaduta quando è morta la Regina: ho sentito all'inizio di questa settimana che stavano discutendo di spostare il Direct a causa del business update di Xbox", ha detto Grubb, che successivamente ha aggiunto: "Non ho mai saputo con certezza la data. Ho sempre sentito parlare solo di metà febbraio".