Ubisoft: tutto il suo catalogo in saldo su Steam, con sconti fino all'85%

Ubisoft ha lanciato una tornata di saldi su Steam per tutti i titoli del suo catalogo, comprese ovviamente le sue serie maggiori come quella Assassin's Creed, quella Prince of Persia e quella Far Cry. Gli sconti arrivano fino all'85% e sono un'ottima occasione per recuperare alcuni classici.

Qualche esempio

Far Cry 6 è tra gli sconti

Partiamo dalla serie Assassin's Creed, che vede sconti per tutti gli episodi, Mirage a parte. Quindi potete acqusitare Assassin's Creed Valhalla per 14,99€, Assassin's Creed Odyssey per 11,99€, Assassin's Creed Origins per 8,99€, Assassin's Creed III Remastered per 9,99€ e tutti gli altri con uno sconto minimo del 70%.

Per quanto riguarda la serie Far Cry, sono in sconto tutti i capitoli, compreso il più recente Far Cry 6. Anche qui lo sconto minimo è del 70%. Ad esempio potete acquistare Far Cry 5 per 8,99€, Far Cry 2 per 2,99€ o il già citato Far Cry 6 per 14,99€.

Tra gli altri titoli in offerta, Tom Clancy's Rainbow Six Siege si può acquistare per 7,99€, Watch Dogs Legion per 8,99€, Rayman Legends per 3,99€, For Honor per 2,99€, Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition per 4,94€ e Anno 1800 per 14,99€.

Comunque sia, se vi interessa qualcosa, potete scorrere tutte le offerte nella pagina dei saldi di Ubisoft su Steam.