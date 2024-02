Banishers: Ghosts of New Eden, trailer celebra il successo di critica

DON'T NOD ha pubblicato un nuovo trailer dell'action adventure con elementi da gioco di ruolo Banishers: Ghosts of New Eden , mirato a celebrare l'ottimo riscontro avuto in termini di critica . Difficile dire se le vendite stiano andando altrettanto bene. La speranza è quella, ma alcuni segnali, come il numero di giocatori contemporanei su Steam , non fanno presagire niente di buono.

Il video

Il filmato in sé è una breve montaggio alternato di sequenze di gioco e citazioni della stampa, con il solito elenco di voti ricevuti. Naturalmente quelli più positivi, che fortunatamente sono molti. Prima di lasciarvi al filmato ci preme di farvi sapere che contiene qualche anticipazione. Quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo.

Per il resto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Banishers: Ghosts of New Eden in cui abbiamo scritto: "Dopo averlo finito, ci è venuto da pensare che Banishers: Ghosts of New Eden è quel tipo di esperienza che solo uno studio come DON'T NOD può permettersi di fare e che andrebbe premiato anche solo per il coraggio dimostrato di proporre un'avventura simile in un'ambientazione completamente inedita, per quanto non proprio originalissima."

Secondo noi, non si tratta di un gioco perfetto, ma ha dei difetti venali che non riescono a intaccare "un'esperienza che si è rivelata per molti versi davvero coinvolgente e che cresce nel finale, proponendo sempre situazioni limite che mettono alla prova il giocatore da diversi punti di vista."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Banishers: Ghosts of New Eden è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.