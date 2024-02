Banishers: Ghosts of New Eden, recensioni molto positive su Steam, ma i giocatori sono pochi

A 24 ore dal lancio, Banishers: Ghosts of New Eden sta ricevendo delle recensioni molto positive su Steam , con il 91% dei più di 130 articoli pubblicati di segno positivo verso l'ultima fatica di DON'T NOD. Peccato che per ora la quantità di giocatori contemporanei non sembri enorme, visto che parliamo di un picco massimo di 2.221 persone.

Primi dati in salita

Riuscirà Banishers a vendere bene?

A livello di vendite è difficile fare stime. I dati console ci sono completamente preclusi, mentre su Steam ha raggiunto la ventesima posizione della classifica globale. Non proprio un risultato esplosivo, quindi, soprattutto per un titolo del genere, ma staremo a vedere se crescerà un po' nelle prossime ore. Del resto le prime dieci posizioni sono occupate da almeno otto live service, quindi un margine di crescita potrebbe esserci (i giocatori vogliono le belle avventure single player, non è vero?).

Per il resto vi ricordiamo che Banishers: Ghosts of New Eden è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5. Se volete più dettagli, potete leggere la nostra recensione.