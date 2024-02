PS5: un video sulle innovazioni di Sony Pulse Elite e Pulse Explore

Sony ha elaborato una serie di accessori sviluppato tenendo bene in mente le caratteristiche di PS5, e in questo caso vediamo un video di approfondimento che racconta le innovazioni applicate a Sony Pulse Elite e Pulse Explore, ovvero accessori audio compatibili con la console in questione.

Pulse Elite è un nuovo headset wireless in arrivo: la data d'uscita per queste cuffie è fissata per il 21 febbraio 2024 e le prenotazioni sono già aperte su PlayStation Direct, il sito che consente l'acquisto diretto dalla compagnia.

Si tratta di un accessorio particolarmente studiato per gli audiofili, e per i videogiocatori in generale.

Pulse Explore sono invece gli auricolari della serie Pulse da parte di Sony, anche questi sviluppati utilizzando tecnologie avanzate e particolarmente indicati per l'utilizzo con PS5, come possiamo vedere anche nel video.