Dragon Ball Z: Kakarot, un video gameplay per il DLC Goku's Next Journey

Il filmato ci mostra uno scontro tra Goku nel suo gi blu e la versione adolescente di Goten, rappresentando dunque l'incontro d'allenamento tra i due saiyan in vista della ventottesima edizione del Torneo Tenkaichi, dove i guerrieri Z fanno la conoscenza di Ub, la reincarnazione buona di Majin Bu.

Pochi minuti fa Bandai Namco ha pubblicato un video di gameplay tratto dal DLC Goku's Next Journey di Dragon Ball Z: Kakarot , che permette ai giocatori di rivivere gli episodi conclusivi di Dragon Ball Z.

Il DLC Goku's Next Journey arriva a febbraio

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il DLC Goku's Next Journey di Dragon Ball Z: Kakarot sarà disponibile nel corso del mese di febbraio. Non è stata ancora indicato un giorno di uscita preciso, ma ormai non dovrebbe mancare molto visto che siamo nella seconda metà del mese.

Nel frattempo i fan della serie di Akira Toriyama stanno aspettando con impazienza Dragon Ball! Sparking Zero, il nuovo capitolo dell'apprezzata serie picchiaduro Budokai Tenkaichi. Di recente il team di sviluppo ha condiviso tanti dettagli tra periodo di uscita, l'inclusione di personaggi GT e fusioni e molto altro ancora.