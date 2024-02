X-Men '97, il cosplay di Rogue da Kalinka Fox cita un celebre meme

Gira da diverso tempo un meme tratto dalla serie animata classica degli X-Men in cui vediamo una Rogue decisamente più formosa del solito, e Kalinka Fox ha approfittato dell'occasione per realizzare un cosplay che vi facesse riferimento.

La tempistica della sua interpretazione in effetti è ottima, visto che Disney+ ha appena presentato il primo trailer di X-Men '97, una serie che riprende quei personaggi e quelle situazioni, e che rappresenta un primo passo per riportare i celebri mutanti sullo schermo in vista dei progetti cinematografici che li vedono coinvolti.

Fra questi spicca senza dubbio Deadpool & Wolverine, mostrato con un teaser trailer ufficiale pochi giorni fa: l'unico film del Marvel Cinematic Universe che vedremo durante il 2024, ma promette decisamente bene.