Tomb Raider I-II-III Remastered, fioccano le nude mod dopo pochi giorni dal lancio

Tombe nude

Per i poco informati sull'argomento, le nude mod servono semplicemente a rimuovere i vestiti dei personaggi, solitamente femminili, ma a volte anche maschili (ormai ne escono per qualsiasi gioco). Nella maggior parte dei casi vengono ricostruiti gli attributi sessuali, che non sono presenti nelle versioni originali dei modelli. A suo modo è un lavoro impegnativo.

Moralismi a parte, era praticamente impossibile che Tomb Raider I-II-III Remastered non avesse delle nude mod, che vanno considerate quasi come un tributo storico. Comunque sia sono davvero tante (naturalmente non vi forniremo i link di Nexus Mods per scaricarle), con alcuni giocatori che stanno chiedendo sempre più dettagli anatomici da ammirare.

Per il resto vi ricordiamo che Tomb Raider I-II-III Remastered è disponibile per PS4, PS5, PC, Xbox e Nintendo Switch. Comprende le edizioni rifatte dei primi tre storici capitoli.