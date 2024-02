Helldivers 2, le ricompense sono state aumentate fino al 18 febbraio

Gli sviluppatori di Helldivers 2 hanno deciso di aumentare le ricompense per i giocatori fino a domani, 18 febbraio, al fine di scusarsi per i problemi tecnici che il team sta cercando di risolvere, e che hanno appunto limitato la progressione in determinati casi.

"Siamo consapevoli del problema che ha impedito ad alcuni utenti di ottenere le ricompense alla fine delle missioni", ha scritto il Deputy Game Director di Helldivers 2. "Stiamo lavorando per risolvere questo inconveniente, ma nel frattempo vogliamo limitare il suo impatto durante il fine settimana."

"Dunque fino alla fine di domenica 18 febbraio il gioco garantirà a tutti gli utenti XP e Requisition con un moltiplicatore al 50%, che andrà ad aggiungersi al punteggio di base. Potrete verificare la presenza del moltiplicatore addizionale quando vedrete l'effetto denominato 'Accounting Corrections' sul Super Destroyer."