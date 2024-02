SIlent Hill: il libro Keiichiro di Fabio di Felice ci racconta la storia dello sviluppo

Si tratta di un libro quantomai appassionante, tra riferimenti a fatti di cronaca reale e agli elementi culturali che influenzarono i temi del gioco, nonché l'esame delle personalità che componevano il team di sviluppo, che come dovrebbe ben far capire il titolo, si trovò a sviluppare un horror quasi per caso, inseguendo il successo della serie Resident Evil di Capcom.

Per appassionati del genere

La copertina completa del libro

Insomma, se volete saperne di più sulle origini di questa importantissima serie, in attesa dell'arrivo di Silent Hill 2: Remake, è una lettura più che consigliata. Se vi interessa, è prenotabile su Amazon: Keiichiro (riferimento direto al nome dell'autore di Silenth Hill, Keiichiro Toyiama) tenta di rispondere alla domanda: "come ha fatto un gruppo così improbabile di creativi a dare vita a uno dei franchise più amati dai fan dell'orrore?" Spiegando poi che "Per capirlo bisogna passare attraverso trent'anni tumultuosi abitati da alieni, terroristi, fantasmi e apocalissi. Bisogna tornare bambini con loro, indossare i calzoncini e correre nelle afose estati giapponesi in cerca di UFO, curiosare tra le pagine degli autori orientali più controversi e restare alzati fino a tardi guardando i film horror americani che passano alla TV."

Giusto far notare che l'autore della notizia, tal Simone Tagliaferri, ha scritto la postfazione del libro, ma che non guadagna nulla dalla sua vendita. La prefazione è stata invece scritta dallo sviluppatore Chris Darril, noto per la serie Remothered.