Sony ha depositato un brevetto che sfrutta l'intelligenza artificiale per aiutarci a giocare

Sony ha depositato un brevetto che punta a sfruttare l'intelligenza artificiale per aiutarci a giocare: si tratta di una tecnologia che analizza i nostri input sul controller, ne verifica l'efficacia e ci fornisce eventualmente dei suggerimenti.

Si tratta di un progetto per certi versi simile a quello che l'azienda giapponese ha registrato lo scorso dicembre, in quel caso un brevetto per adattare la difficoltà dei giochi agli utenti: sono fondamentalmente due facce della stessa medaglia.

Naturalmente non c'è alcuna garanzia che i brevetti in questione vengano effettivamente utilizzati da Sony, ma per depositarli è chiaro che la compagnia sia convinta della loro validità.