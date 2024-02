Deep Rock Galactic: Survivor ha circa 30.000 giocatori contemporanei su Steam

Nonostante sia uscito un po' in sordina, lo sparatutto automatico Deep Rock Galactic: Survivor è riuscito a raggiungere i 30.000 giocatori contemporanei circa su Steam nel giro di poche ore; si tratta di una quantità davvero consistente considerando che stiamo parlando di un prodotto economico.

Numeri in crescita

I dati di SteamDB mostrano una crescita sostenuta dal momento del lancio, che probabilmente rimarrà tale per tutto il fine settimana.

Deep Rock Galactic: Survivor è un crescita e già un successo

Il fatto che attualmente sia solo decimo nella classifica globale dei giochi con più ricavi della piattaforma non inganni, perché Deep Rock Galactic: Survivor è venduto a un prezzo davvero basso (8,99€, attualmente). Considerate che Steam valuta i ricavi e non le unità vendute, quindi con un prezzo simile per scalare le prime posizioni bisogna vendere molte più copie di un gioco a prezzo pieno.

A cosa è dovuto questo successo? Intanto al genere: si tratta di un ottimo clone di Vampire Survivors. Inoltre alla comunità di Deep Rock Galactic, coesa e appassionata dell'universo creato da Ghost Ship Games. In effetti è uno degli ambienti più salubri del mondo dei videogiochi, parlando di comunità online. Sarà perché i nani sono dei compagnoni?