Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition classificato in Corea, data di uscita vicina?

Allo stesso modo, Ubisoft non ha ancora comunicato l'elenco delle piattaforme su cui il gioco verrà pubblicato, e sebbene la classificazione coreana indichi per il momento unicamente il PC, ciò non significa che le console verranno escluse.

Presentato lo scorso novembre, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition ha già in effetti un periodo di lancio , sebbene si tratti di un generico "inizio del 2024": essendo ormai vicini alla fine di febbraio, ci aspettiamo senz'altro un aggiornamento al riguardo.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition è appena stato classificato dalla rating board della Corea del Sud, e ciò potrebbe indicare che l'annuncio della data di uscita ufficiale della remaster non sia lontano.

E Beyond Good & Evil 2?

Se per la remaster dell'originale Beyond Good & Evil qualcosa si sta muovendo, è ancora buio pesto per quanto concerne il sequel, Beyond Good & Evil 2, la cui sceneggiatura sembra sia stata assegnata a un team esterno.

I fan hanno comunicato le proprie preoccupazioni sulla solidità del progetto, che stando a un report sarebbe vittima, come Skull and Bones, della pessima gestione di Ubisoft.