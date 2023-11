Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition annunciato ufficialmente, con periodo d'uscita

L'annuncio sembra abbastanza prematuro, probabilmente spinto da un errore commesso da Ubisoft stessa che ha fatto apparire il gioco per gli abbonati Ubisoft+ e sull'Xbox Store. Quindi non aveva più senso nasconderlo.

Ubisoft ha annunciato ufficialmente Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition , l'edizione celebrativa per il ventesimo compleanno di Beyond Good & Evil. Purtroppo non è stato mostrato praticamente nulla, a parte un artwork. È stato però svelato il periodo d'uscita: primi mesi del 2024. Quindi dovrebbe essere disponibile a breve.

Quel che sappiamo

L'editore ne ha anche approfittato per chiedere scusa per la confusione creata, affermando che la versione pubblicata per errore non è indicativa di quella finale.

Purtroppo per ora non sono state svelate le piattaforme sulle quali potremo giocare a Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Ipotizziamo che non mancherà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma è molto probabile che lo vedremo anche su Nintendo Switch.

Per quanto riguarda le novità, immaginiamo che Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition avrà diverse migliorie grafiche.

Purtroppo non ci sono ancora notizie su Beyond Good & Evil 2, che giace ancora nel limbo. Chissà che insieme alla versione celebrativa per il ventesimo anniversario non arrivi anche qualche nuova informazione in merito.