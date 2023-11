Gothic 2 Complete Classic disponibile per Nintendo Switch

Gothic II Complete Classic è disponibile per Nintendo Switch al prezzo di 29,99€. A darne l'annuncio con un nuovo trailer è stato l'editore THQ Nordic, che ha anche pubblicato un lungo video di gameplay per mostrare il gioco in azione sulla console ibrida di Nintendo. In questo modo tutti sapranno di cosa si sta parlando.

Un classico

Considerate che stiamo parlando di un classico tra i giochi di ruolo d'azione 3D che, nonostante l'età, ancora oggi risulta essere davvero coinvolgente. Inclusa nel pacchetto c'è anche l'apprezzatissima espansione Night of the Raven, che introduce in gioco la regione di Jharkendar, oltre a nuove armi, nuovi nemici, nuove abilità e tante nuovi missioni.

In generale, Gothic II Complete Classic vanta più di 100 missioni, grafica in alta definizione e il supporto completo per Nintendo Switch. L'edizione digitale è acquistabile dal Nintendo eShop, mentre quella fisica solo da: negozio ufficiale di THQ Nordic e da Gameware. Volendo ci si può recare a Vienna, dove l'editore ha anche un negozio fisico, e comprarla lì.

Le caratteristiche ufficiali parlando di controlli e interfaccia utente cuciti addosso a Nintendo Switch, di un'ambientazione viva e vibrante con più di 500 personaggi (tutti con le loro routine quotidiane), di una storia influenzata dalle azioni del giocatore, che può unirsi alle diverse fazioni presenti, di più di 200 armi e incantesimi e di più di 12 ore di doppiaggio.