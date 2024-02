Tekken 8 vola nei voti di Edge, male Suicide Squad e Silent Hill: The Short Message

Come spesso accade, sono finiti online i voti del nuovo numero della prestigiosa rivista inglese Edge, il 395 di aprile 2024, che premiano Tekken 8 con un 9 nettissimo, l'unico del numero, ma bocciano senza appello Silent Hill: The Short Message (4), dimostrandosi molto freddi anche con Suicide Squadr: Kill the Justice League (6).

Silent Hill: The Short Message in particolare non è piaciuto per il suo essere psicologicamente poco profondo e decisamente meno ambiguo di altri capitoli della serie. Insomma, un titolo che va bene in forma gratuita, ma che sarà dimenticato presto, secondo Edge.