MSI Claw o ROG Ally, qual è più potente? Spuntano i primi benchmark

MSI Claw o ROG Ally: qual è il più potente fra i due handheld? Sebbene il primo non sia ancora arrivato nei negozi, sono spuntati in Cina alcuni benchmark che mettono le versioni più spinte dei dispositivi a confronto, e i risultati appaiono sorprendenti.

Pare infatti che ROG Ally (qui la recensione) riesca a offrire prestazioni migliori in diversi giochi e con un consumo inferiore, come nel caso di Cyberpunk 2077: il titolo di CD Projekt RED sfiora i 60 fps sull'apparecchio ASUS, mentre resta fermo a meno di 45 fps su quello MSI.

Shadow of the Tomb Raider gira meglio su ROG Ally a qualsiasi TDP, anzi in realtà il margine fra i due handheld aumenta al diminuire del wattaggio, il che la dice lunga sul grado di efficienza energetica dei dispositivi in questione.

Anche nel caso di Red Dead Redemption 2 è evidente la superiorità di ROG Ally, che fa segnare oltre 60 fps contro i 49 di MSI Claw. Certo, non è dato sapere se chi ha realizzato i video abbia utilizzato driver ottimizzati, visto che possono fare una grossa differenza: staremo a vedere.