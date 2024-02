Warframe arriva su iOS, ecco trailer e data di uscita su App Store

Warframe arriverà a brevissimo anche su iOS: come rivela il trailer con la data di uscita che trovate qui sotto, il gioco sarà disponibile su App Store a partire dal 20 febbraio. Nessun dettaglio, per il momento, in merito a un'eventuale versione Android.

A poche settimane dal debutto di Sussurri nelle Mura, Warframe approda dunque anche sui dispositivi mobile con un'esperienza rigorosamente free-to-play, in cui potremo metterci al comando di un guerriero inarrestabile e affrontare orde di nemici insieme ai nostri fedeli compagni.