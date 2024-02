MSI Claw potrebbe arrivare in Europa ad aprile, ma attenzione al prezzo

Si è fatto un gran parlare del nuovo PC handheld targato MSI, il Claw.

Le ragioni non risiedono certamente nel formato, sdoganato da Valve e poi a ruota da altri produttori, quanto nella dotazione tecnica: MSI Claw è infatti il primo PC handheld a non basarsi su una soluzione AMD, ma Intel.

Questo ha fatto drizzare le antenne a tutti gli appassionati, curiosi di scoprire se il processore Intel Core Ultra 7 155H non farà rimpiangere le soluzioni messe in campo proprio da AMD stessa, che ha spadroneggiato in questo mercato almeno fino ad oggi.

MSI non renderà disponibile solo più versioni equipaggiate con Core Ultra 7, ma anche una (o più) versioni equipaggiata con Core Ultra 5, ma ad oggi non ci sono aggiornamenti di disponibilità e prezzo su questa declinazione almeno secondo PC Componentes, importante negozio e-commerce spagnolo, che ha caricato e reso disponibili per l'ordine i modelli con Core 7 Ultra rispettivamente con 512GB o 1TB di SSD.

Una scommessa pericolosa La pagina di PC Componentes della versione da 1TB della MSI Claw Quello che stupisce è però il prezzo: la versione più economica con il Core Ultra 7 - ossia con 16GB di memoria RAM e disco da 512GB - costa ben 879€.

Se si opta invece per il modello da 1TB sarà necessario sborsare altri 50€, per un totale di 929€: un prezzo decisamente poco popolare e attualmente più elevato delle proposte dei concorrenti.

Se da una parte possiamo considerare questi prezzi come potenzialmente soggetti a variazione prima del lancio, anche se la possibilità di procedere nella fase d'acquisto solleva dubbi a riguardo, dall'altra partire con un prezzo più elevato della concorrenza mettendo sul piatto una soluzione hardware mai utilizzata prima in questo contesto è una scelta che ci sembra pericolosa.

Ovviamente MSI avrà svolto importanti test prima di procedere con la messa in produzione e altrettanto sicuramente avrà ricevuto tutto il supporto e le rassicurazioni del caso da Intel.

Convincere però i giocatori e gli utenti a "fidarsi" potrebbe essere in prima battuta un rischio non di poco conto.