Nintendo Switch 2: Digital Foundry parla dello schermo da 8', non avrà controller staccabili?

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video in cui parla del presunto schermo LCD da 8 pollici che dovrebbe montare Nintendo Switch 2 e di come questo elemento potrebbe influire sulla compatibilità dei Joy-Con.

Ma facciamo un passo indietro per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. Di rumor riguardo a Nintendo Switch 2 ne sono usciti a bizzeffe nel corso degli anni e si sono intensificati in particolare in questi ultimi mesi. Una delle indiscrezioni più credibili è arrivata dalle pagine di Bloomberg e afferma che la prossima console della grande N sarà ancora una volta portatile e avrà uno schermo LCD da 8 pollici, contro i 6,2" della versione standard della console attualmente in commercio e dei 7" del modello OLED. I tech enthusiast, pur ammettendo che al momento ci sono moltissime cose che non sanno sulla nuova console, hanno offerto la loro opinione su come questo cambiamento potrebbe impattare sull'esperienza di utilizzo.

Chiaramente, uno schermo più grande dovrebbe risultare in una console leggermente più ingombrante, ma secondo Digital Foundry non è un problema in quanto ormai il mercato sembrerebbe accettare di buon grado device di dimensioni generose, e da questo punto di vista handheld come Steam Deck e simili lo confermano.

Sulla qualità dello schermo, invece, è chiaro che nonostante l'evoluzione della tecnologia, uno schermo LCD non potrà mai eguagliare quello di Nintendo Switch OLED come resa dei colori e contrasto, con Nintendo che potrebbe aver preso questa decisione per mantenere quanto più basso e accattivante possibile il prezzo di Nintendo Switch 2, magari lanciando in un secondo momento un modello dotato di uno schermo di maggiore qualità.