WWE 2K24, il trailer del gameplay rivela che Muhammad Ali sarà presente nel gioco

Muhammad Ali sarà presente nel roster di WWE 2K24: lo rivela il trailer del gameplay della nuova edizione del gioco di wrestling prodotto da 2K Games, pur senza specificare in che modo esattamente sarà possibile accedere al personaggio.

I fan di vecchia data sanno bene che non si tratta di un crossover fuori dal mondo: Ali ha partecipato alla prima WrestleMania in veste di arbitro, ai tempi in cui la federazione di Vince McMahon cercava di legittimarsi attraverso la partecipazione di ospiti di vario genere.

Annunciato alcuni giorni fa, WWE 2K24 si prepara insomma a consegnarci un'esperienza più ricca del solito: potremo provarla a partire dal prossimo 8 marzo nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.