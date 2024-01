WWE 2K24 annunciato con un trailer: data di uscita, edizioni speciali e le novità

2K ha svelato WWE 2K24 , la nuova iterazione della celebre serie di wrestling sviluppata da Visual Concepts, che sarà disponibile nei negozi a partire da venerdì 8 marzo 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC Steam, con gli acquirenti delle versioni Deluxe e Forty Years of Wrestlemania che potranno iniziare a giocare dal 5 marzo.

Per quanto riguarda il roster, troveremo oltre 200 Superstars e Leggende WWE , tra cui Roman Reigns, Andre the Giant, Becky Lynch, Batista, Kurt Angle, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar, "Macho Man" Randy Savage, Chyna e altri.

Universe , infine, ora presenta Azioni di Rivalità ampliate, tra cui interferenze, incassi del Money in the Bank, scenari e risse, oltre a nuove cutscene, il supporto degli arbitri come ospiti speciali, doppi incontri peril titolo e una clausola " Chi perde se ne va".

Tornano anche le modalità Il Mio GM e La mia Fazione con una serie di migliorie e accortezze, una maggiore varietà di match e una serie di novità che dovrebbero fare la gioia dei fan, come il Superstar Journey, che permette alle Superstar di guadagnare XP, allenarsi e salire di livello per ottenere nuovi vantaggi dopo aver partecipato ai match.

Stando ai dettagli ufficiali, WWE 2K24 presenta numerose migliorie al gameplay , tra cui le Super Mosse, il minigioco Colpo su Colpo, l'attacco in tuffo dalla corda superiore su un gruppo di avversari fuori dal ring, i doppi incontri per la conquista del titolo e nuove tipologie di armi, come bidoni della spazzatura, chitarre e microfoni.

Sono stati aggiunti anche quattro nuovi tipi di match , ovvero Arbitro d'eccezione, Ambulance Match, Casket Match e Gauntlet Match, mentre sono state apportate delle modifiche alle tipologie già esistenti sulla base dei feedback dei fan. Ad esempio, la Royal Rumble offre ora il supporto per otto giocatori in partite online a 30 Superstar.

Tra le aggiunte più interessanti per WWE 2K24 troviamo la nuova modalità "Showcase 2K... of the Immortals" , grazie alla quale i giocatori potranno rivivere i momenti più iconici delle Leggende che hanno preso parte agli eventi Wrestlemania, che quest'anno festeggiano il quarantesimo anniversario.

Edizioni e bonus per il preordine

WWE 2K24 arriverà nei negozi fisici e digitali in quattro versioni differenti: Edizione Standard, Edizione Deluxe, FortyYears of Wrestlemania Edition ed Edizione Standard Cross-Gen Digital.

Per quanto riguarda la copertina, "The American Nightmare" Cody Rhodes sarà protagonista della boxart dell'edizione Standard, le più volte campionesse e vincitrici della Royal Rumble femminile Bianca Belair e Rhea Ripley condivideranno la copertina dell'edizione Deluxe, nella Forty Years of Wrestlemania Edition troveremo degli artwork originali che celebrano le Superstar e le Leggende più iconiche della storia di WrestleMania, inclusi The Rock, The Undertaker, Hulk Hogan, "Stone Cold" Steve Austin e altri ancora.

L'edizione Standard, come potete intuire dal nome, non garantisce nessun contenuto extra particolare, ma in compenso preordinando il gioco prima dell'uscita il Pacchetto Nightmare Family, che include quattro Superstars giocabili: due versioni alternative di Cody Rhodes (ilmascherato Cody "Undashing" e lo sgargiante Stardust), nonché la versione del 1976 di suo padre, Dusty Rhodes, oltre a uno dei più grandi rivali di Dusty, "Superstar" Billy Graham. Sono inclusi anche i contenuti aggiuntivi per La mia Fazione, che comprendono tre carte: una carta Mattel "Bruised" Cody Rhodes Rarità Oro e, per la prima volta in assoluto, il cane di Cody, Pharaoh, appare in WWE 2K come Carta Manager Rarità Oro.

Non è finita qui, perché il preorder di qualsiasi edizione garantisce anche una copia gratis di WWE 2K23 ovvero il gioco pubblicato lo scorso anno.

L'Edizione Deluxe, venduta a 99,99 euro, include l'Edizione Cross-Gen Standard, il Pacchetto Nightmare Family, più un Season Pass per tutti e cinque i pacchetti di contenuti che saranno disponibili dopo il lancio, nonché il La mia ASCESA Mega-Boost e il SuperCharger; la Carta La mia Ascesa rarità oro di Rhea Ripley, la Carta La mia Fazione rarità oro di Bianca Belair e gli abiti sostitutivi per Bianca e Rhea. L'Edizione Deluxe include l'accesso al gioco con tre giorni di anticipo rispetto alle edizioni standard, fissato per il 5 marzo 2024.

Infine, la Forty Years of WrestleMania Edition, venduta a 119,99 euro, include tutti i bonus delle precedenti edizioni con in aggiunta il Pacchetto Forty Years of WrestleMania, che contiene abiti diversi per "Macho King" Randy Savage (WrestleMania 6), Rey Mysterio (WrestleMania 22), Triple H (WrestleMania 30), Charlotte Flair (WrestleMania 33) e Rhea Ripley (WrestleMania 36), oltre a carte La mia Fazione di rarità oro per ciascuno di essi, lo sblocco istantaneo di tutti i personaggi giocabili dello Showcase e l'Arena WrestleMania 40, che sarà disponibile dopo il lancio. La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile dal 5 marzo 2024, con tre giorni di accesso anticipato.