Palworld: minacce di morte agli sviluppatori, che chiedono di restare 'umani'

Come abbiamo visto, Palworld continua a macinare numeri spaventosi in un successo travolgente, ma contemporaneamente proseguono anche le polemiche, con alcune delle quali che riguardano anche i problemi tecnici rilevati nel gioco, su cui il piccolo team Pocketpair viene particolarmente pressato in queste ore, con tanto di minacce di morte agli sviluppatori.

Palworld è stato lanciato in early access su Steam e Game Preview su Xbox, dunque si tratta di un titolo sostanzialmente ancora in sviluppo, ed è notevolmente stabile e completo pur essendo in versione ancora lontana da quella definitiva, ma i bug ci sono, così come una notevole incompletezza nelle caratteristiche.

In base a quanto emerso, il team sta attualmente lavorando per risolvere circa 50.000 report riguardanti bug e problemi vari, tanto per avere un'idea delle dimensioni del lavoro che devono svolgere, inoltre con anche alcuni problemi dati dalla differenza tra le versioni attualmente disponibili sul mercato, considerando che quella presente su Xbox e PC Game Pass è leggermente differente da quella su Steam, in quanto gli aggiornamenti sul servizio in abbonamento richiedono una certificazione più lunga e alcuni update specifici arrivano in ritardo.

In tutto questo caos, ovviamente alcuni giocatori stanno dimostrando il peggio di loro, perdendo le staffe e, a quanto pare, minacciando di morte alcuni sviluppatori e il tam in generale attraverso messaggi diretti e email.