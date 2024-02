WWE 2K24: abbiamo provato il nuovo wrestling targato 2K Games

Williams se lo ricorda bene: "2K24 sarà il sedicesimo gioco sulla WWE a cui lavoro, ma è speciale anche perché è una sorta di seguito spirituale di 2K14, che al tempo fu una grande festa dedicata a WrestleMania. [...] In ufficio lavorano tutti con passione ed entusiasmo verso il wrestling, dal mio capo fino al più giovane degli stagisti, proprio perché siamo tutti fan del pro wrestling e vogliamo ricreare l'esperienza migliore possibile". Un evento stampa organizzato in occasione della recente Royal Rumble ha permesso a stampa e content creator non solo di scambiare quattro chiacchiere con il team di sviluppo, ma anche di provare per qualche ora WWE 2K24 e farsi un'idea di alcune delle novità di quest'edizione.

In uscita l'8 marzo su PC e console di vecchia e attuale generazione, WWE 2K24 segue prevedibilmente la stessa filosofia, lasciando pressoché immutata l'ossatura del gameplay e il feeling degli ultimi due anni, ma introducendo alcune modalità molto richieste dai fan e celebrando il quarantennale di WrestleMania in maniera non troppo diversa da quanto fatto dieci anni fa con WWE 2K14, attraverso superstar iconiche e incontri che hanno fatto la storia di questo sport-spettacolo.

Mentre provava WWE 2K20, Bryan Williams non poteva credere che la serie di wrestling fosse caduta così in basso. "Conoscevo quei ragazzi, sapevo per certo che quello non erano loro; sapevo che potevano fare molto meglio". Il gameplay producer di WWE 2K24 ha lavorato per anni ai videogiochi su licenza WWE, ma era stato assunto dalla serie-rivale AEW: Fight Forever quando venne pubblicato il tanto criticato WWE 2K20, il primo che Visual Concepts realizzò da sola senza il supporto di Yuke's e chiaramente frutto di un team che aveva smarrito la bussola. Dopo un anno sabbatico, la serie di giochi di wrestling ha visto un grandioso ritorno con WWE 2K22 , e da allora è rimasta ben salda su quella traiettoria: trovata la formula giusta, Visual Concepts si è riguardata dal cambiare anche solo una virgola, e con l'edizione dello scorso anno ha limato e arricchito senza sperimentare.

Showcase degli Immortali

WWE 2K24 sarà una grande celebrazione di WrestleMania, l'evento più importante nel mondo del pro wrestling

Per molti fan del wrestling, il pezzo forte di WWE 2K24 sarà senza dubbio lo Showcase of Immortals, una variante speciale della modalità Showcase in cui si ripercorrerà la storia di WrestleMania attraverso alcuni dei match più memorabili. Già di per sé è una grande notizia. Fatta eccezione per un paio d'anni in cui è mancata o è stata proposta come DLC, fin da WWE 2K15 la modalità Showcase è quasi sempre stata un pilastro della serie, ponendosi ogni anno l'obiettivo di celebrare e ricordare la carriera di una specifica superstar. Da quella di Stone Cold Steve Austin nel 2016, a Rey Mysterio nel 2022, passando per Daniel Bryan e John Cena. Alcune edizioni dello Showcase hanno avuto un approccio più corale - come nel caso delle Four Horsewomen in WWE 2K20, della rivalità tra Shawn Michaels e Triple H o quella tra CM Punk e John Cena in 2K15: tuttavia, è proprio il suo specializzarsi su un singolo wrestler ogni anno che ha reso la modalità Showcase così altalenante. Non sei interessato a una specifica superstar e alle storyline che lo hanno coinvolto? Mi spiace, ritenta l'anno prossimo.

In WWE 2K24 sarà possibile avere fino a 5 slot per le mosse Signature e 5 per le Finisher

Invece il fascino di WrestleMania cattura universalmente tutti i fan del wrestling, a prescindere che si è cresciuti con André the Giant, The Rock o Roman Reigns. Partendo dagli anni '80 e arrivando alla più recente WrestleMania, lo Showcase of Immortals permette di rivivere alcuni dei match più memorabili nella storia della competizione, spiegando il contesto attraverso testi e video di repertorio. All'evento stampa era possibile provare la storica sfida tra Rick Rude e The Ultimate Warrior che nel 1989 segnò WrestleMania 5, ma anche il faccia a faccia tra Rhea Ripley e Charlotte Flair oppure la vittoria di Roman Reigns contro Cody Rhodes in WrestleMania 39.

Il combattimento tra Rick Rude e The Ultimate Warrior a WrestleMania 5 sarà uno dei match storici di Showcase of Immortals in WWE 2K24

Anche in questo caso non basta vincere il match, ma al giocatore viene chiesto di ricreare con precisione alcune situazioni accadute nello scontro reale. Bisogna ad esempio fare in modo di mettere The Ultimate Warrior all'angolo e riempirlo di pugni, oppure bloccare Charlotte Flair in una sottomissione, prima di lasciarsi andare a un gesto provocatorio. Questi piccoli obiettivi non solo aggiungono una sfida in più e un senso di progressione ai match, ma chiedendo al giocatore di seguire un "copione" si contribuisce a ricreare quella componente teatrale e sceneggiata propria del wrestling (vedi box L'arte del kayfabe).

Replicando le azioni reali, anche stavolta si può assistere a brevi spezzoni tratti dai match originali attraverso quella che 2K chiama tecnologia Slingshot, un modo cool per indicare i momenti in cui si passa dai filmati d'epoca a quelle stesse scene ricreate con il motore di gioco e viceversa. Una bella trovata, che però in WWE 2K24 non fa che evidenziare quanto la serie cominci ad avere bisogno di una rinfrescata dal punto di vista grafico. Complice la volontà di supportare anche quest'anno PlayStation 4 e Xbox One, i modelli dei wrestler sono poco dettagliati ed espressivi, per non parlare degli elementi fuori dal ring, come i telecronisti e il pubblico.

La tecnologia Slingshot nello Showcase di WWE 2K24 vedrà ancora il passaggio fluido dai filmati reali alle sequenze di gioco

Non manca qualche idea azzeccata, come un filtro grafico che "invecchia" appositamente il look dei combattimenti tratti dalle primissime edizioni di WrestleMania, ma non è ancora chiaro quanti saranno i match giocabili nella modalità Showcase e non è detto che si arrivi ai quasi cinquanta incontri visti in WWE 2K14. I dubbi tuttavia non riguardano tanto il numero di sfide che saranno riproposte quanto le superstar che verranno coinvolte, visto che sono diversi i wrestler storici che negli anni hanno firmato con altre federazioni come Chris Jericho e Big Show. Si può davvero parlare di un'antologia di WrestleMania senza scontri storici come quello tra Edge e Undertaker in WrestleMania 24? Oppure quello tra Chris Jericho e Triple H in WrestleMania 18?