MSI Claw: annunciato l'handheld con processore Intel e schermo a 120 Hz, specifiche e prezzi

MSI Claw è dotato del nuovo processore Intel Meteor Lake Core Ultra svelato il mese scorso, fino al modello Intel Core Ultra 7 155H, e supporta la tecnologia di upscaling XeSS nei giochi che la supportano. Secondo MSI, Claw permetterà di giocare ai "titoli AAA senza sforzo". Troviamo inoltre 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria SDD M.2, con la possibilità di espanderla tramite lo slot per microSD, 1 porta Thunderbolt 4 e un ingresso per cuffie da 3.5mm.

Sistema operativo, batteria, controlli, prezzi e data di uscita

MSI afferma che l'handheld è stato realizzato per garantire il massimo comfort nelle mani del giocatore, mentre lato controlli troviamo pulsanti tattili, noché di grilletti e analogici con Hall Effect, che dovrebbero garantire un'ottima longevità del prodotto. Sono inoltre presenti dei pulsanti per le macro personalizzabili e illuminazione RGB attorno alle levette analogiche.

MSI Claw gira con Windows 11 e l'ausilio del software proprietario MSI Center M, che garantisce scorciatoie alla libreria di giochi e un'esperienza ottimizzata per un dispositivo portatile. A tal proposito, oltre ai giochi PC, l'handheld sarà in grado di far girare i titoli per Android tramite l'App Player.

Il dispositivo monta una batteria da 53Wh, la più grande della categoria secondo il produttore, in grado di offrire un'autonomia di circa 2 ore a pieno carico, mentre lato dissipazione troviamo ventole più grandi del 50% rispetto alla concorrenza.

Durante la kermesse di Las Vegas la compagnia ha rivelato che ha in programma di lanciare tre modelli di MSI Claw, con quello base che monterà un il Core Ultra 5 e 512 GB di spazio di archiviazione. I prezzi saranno a partire da 699 dollari per la versione più economica fino a 799 dollari per quello con 1TB di memoria. Il debutto sul mercato è previsto durante il mese di giugno.