Syphon Filter compie 25 anni l'avventura ad altissimo tasso di pallottole di Bend Studio

Per celebrare il primo quarto di secolo di Gabriel Logan e Lian Xing , rispolveriamo dunque taser e giubbotto antiproiettile e scendiamo di nuovo in strada a riempire di piombo terroristi e mercenari intenzionati ad avvelenare il mondo intero.

Il fratello povero di Metal Gear Solid compie 25 anni . Già, è così che venne definito dalla stampa Syphon Filter al momento della sua uscita, il 17 febbraio 1999. In realtà, l'avventura ad altissimo tasso di pallottole sviluppata da Eidetic - l'attuale Bend Studio - condivideva ben poco con il gioiello a firma Hideo Kojima, ma il fatto di essere approdata sul mercato a pochi mesi distanza dalla missione di Snake fu sufficiente per scatenare paragoni fantasiosi e azzardati.

Gli utenti Playstation ne hanno un primo assaggio grazie al disco euro demo 47 , che consente di affrontare il primissimo stage del gioco, ovvero Georgia Street . L'occasione si rivela perfetta per mostrare al pubblico tutto il potenziale del lavoro svolto dai futuri sviluppatori di Days Gone: il livello giocabile è infatti un carnevale di pallottole e terroristi a volto coperto; uno scenario in cui brilla su tutti l'utilizzo del mitico taser, diabolico strumento che tante risate avrebbe generato grazie alla sua capacità di far esibire i nemici in rantoli degni del peggior film di serie B.

Sebbene come in Metal Gear Solid al centro della vicenda ci sia un agente segreto incaricato di sgominare una pericolosa banda di pazzi, il Gabriel Logan di Syphon Filter è un soldato che non va tanto per il sottile quando c'è da risolvere un problema, preferendo la cara, vecchia pioggia di proiettili all'approccio silenzioso di Solid Snake. Nell'opera di Eidetic, infatti, la componente stealth è ridotta più che all'osso, e lascia l'intero palcoscenico a sparatorie caciarone, capriole in extremis, lanciagranate e colpi alla testa.

Il 3 settembre 1998 Metal Gear Solid viene pubblicato in Giappone per poi sbarcare in America e in Europa tra ottobre '98 e febbraio dell'anno successivo. Con la sua qualità eccelsa, la sua sceneggiatura da colossal hollywoodiano e i suoi personaggi straordinari, il capolavoro di Konami dà il via a una vera e propria stealth mania tra il pubblico, tanto che ogni titolo d'azione uscito dopo la solitaria missione di Solid Snake tra i ghiacci di Shadow Moses deve fare i conti con l'onere di essere paragonato alla creatura di Hideo Kojima.

Il fratello meno nobile

Una volta giunto sul mercato, Syphon Filter si è dimostrato molto di più di un semplice emulo di Metal Gear Solid

L'onda del successo di Metal Gear Solid è però ancora lunghissima, e Syphon Filter arriva così nei negozi senza riuscire a staccarsi di dosso l'etichetta di fratello meno nobile del prodotto Konami. Ciononostante, l'avventura di Gabe Logan prosegue imperterrita per la sua strada e riesce a ritagliarsi anche una nutrita schiera di fan che dimostrano di apprezzare le sue doti di sparatutto adrenalinico. E a questo proposito, gran parte del merito va senza dubbio al sistema di controllo e alla possibilità di agganciare i nemici grazie alla pressione del tasto R1; una trovata semplice ma dannatamente efficace, che conferisce dinamismo agli scontri a fuoco permettendo a Logan di rimanere in costante movimento mentre tiene il dito sul grilletto.

Sì, ma cos'è Syphon Filter? Anche voi avete ragione, in effetti. Si tratta di una misteriosa arma biologica di nuova generazione capace di colpire specifici gruppi etnici con precisione scientifica; arma di cui intende servirsi il terrorista internazionale Erich Rhoemer insieme alla sua cricca di criminali capitanati dalla letale Mara Aramov. Il giocatore veste i panni, o meglio, il giubbotto antiproiettile di Gabriel Logan, tostissimo agente segreto dalla mascella squadrata che insieme alla partner Lian Xing si mette sulle tracce di Rhoemer per impedirgli di causare un'ecatombe.

L'azione si svolge ai quattro angoli del globo terrestre, da Washington a New York, passando per una base situata in Kazakistan e addirittura una cattedrale in Ucraina; l'esperienza è sorretta da un gameplay solido e incalzante, forse meno ricco di possibilità di quello ricamato da Kojima attorno alla sua opera, ma certamente capace di far assumere alla produzione un'identità ben precisa e riconoscibile agli occhi del pubblico. Anche la trama che fa da sfondo alle venti missioni disponibili è senza dubbio meno epica, geniale e carica di colpi di scena rispetto a quella scritta dal papà di Snake, e si dipana fra tradimenti, snodi narrativi non troppo incisivi e comprimari che di memorabile lasciano ai posteri giusto il loro doppiaggio in italiano da brividi.

Tuttavia, la forza del titolo risiede interamente nel suo ritmo concitato, nella buona varietà delle armi che propone e nelle situazioni limite che mette in scena di volta in volta, nonostante un notevole calo in corrispondenza degli scontri con i boss. E chi se lo dimentica infatti Rhoemer che nell'ultima missione muore per una banale granata a gas nonostante sia corazzato come un sottomarino nucleare? Bah. Insomma, nonostante il peso di un paragone scomodissimo, Syphon Filter ha saputo smarcarsi dai confronti superficiali e dire la sua sul mercato e nel cuore degli appassionati; quegli stessi appassionati che ancora oggi attendono un ritorno in grande stile di questo marchio assente da troppo tempo dalla luce dei riflettori.