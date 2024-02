Immortals of Aveum: catena inglese lo sta vendendo a una sterlina per togliersi di torno le scorte

Una catena inglese sta vendendo Immortals of Aveum a una sterlina . L'obiettivo è evidentemente quello di esaurire il più velocemente possibile le scorte, nonostante sia stato lanciato ad agosto 2023. Il prezzo regalato è stato svelato da un utente su Reddit , che ha pubblicato la foto del gioco in mezzo ad altri venduti a cifre regolari da Asda, una catena di supermercati. Stando al suo racconto, è riuscito anche ad acquistarlo per quella cifra, facendo oltretutto un ottimo affare.

Una storia dell'industria

Immortals of Aveum non ha venduto bene. Il team di sviluppo è stato quindi costretto a licenziare buona parte di chi ci ha lavorato. Stando alla testimonianza di un ex sviluppatore, produrre il gioco sarebbe costato 125 milioni di dollari, un'enormità per quelli che lo considerano un doppia A.

A sfavorire il successo di Immortals of Aveum è stato il lancio concomitante con quello di titoli di maggior richiamo, come Baldur's Gate 3, nonché il prezzo non proprio azzeccatissimo, a detta degli sviluppatori stessi.

Va specificato che il prezzo di una sterlina è attivo solo in negozio, anche perché la versione online di Asda riporta il gioco come esaurito.

Se vi interessa, Immortals of Aveum è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.