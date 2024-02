Immortals of Aveum avrebbe potuto vendere di più con un prezzo più basso, per il CEO di Ascendant

Bret Robbins, il CEO di Ascendant Studios, ha dichiarato in un'intervista concessa a Remap Radio che Immortals of Aveum avrebbe potuto vendere meglio con un prezzo più basso : "Ora il gioco è in sconto e sono abbastanza sicuro che la grossa impennata nelle vendite che abbiamo avuto sia dovuta al prezzo. Il prezzo è interessante e c'è da dire che avremmo dovuto lanciarlo con un prezzo più basso."

Questione di prezzo e uscita

Immortals of Aveum sarebbe andato meglio a un prezzo inferiore?

Comunque sia, per Robbins il problema non è stato solo il prezzo. Lui avrebbe preferito lanciarlo a gennaio 2024, ma non è stato possibile farlo per questioni finanziarie, ossia lo studio avrebbe dovuto sopravvivere per alcuni mesi senza ricavi.

Purtroppo le scarse vendite hanno costretto i vertici a licenziare metà dello studio a settembre 2023. Nell'intervista Robbins ha parlato della possibilità di far arrivare il gioco su servizi in abbonamento come Xbox Game Pass o PlayStation Plus, ma per ora non c'è niente di certo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Immortals of Aveum è attualmente disponibile per PC, Xbox Series X/S e PC.