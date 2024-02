Konami: ricavi in crescita, trainati da Kojima

Konami ha pubblicato il suo resoconto finanziario per il trimestre fiscale chiusosi il 31 dicembre 2023, in cui viene sottolineata la crescita dei ricavi grazie a dei lanci di grande successo. Insomma, è stato un periodo davvero florido per l'editore giapponese. Per inciso, i ricavi sono cresciuti dell'11,6%, per 253.1 miliardi di yen (circa 1,72 miliardi di dollari), gli utili d'impresa di ben il 53%, per 62,8 miliardi di yen (cira 427 milioni di dollari), mentre gli utili operativi del 59%, per 59,6 miliardi di yen (circa 405,2 milioni di dollari).