Hi-Fi Rush su PS5 e Nintendo Switch? File nascosti sembrano presentare degli indizi

Non ci sono riferimenti diretti al lancio di Hi-Fi Rush su altre console e piattaforme, ma alcune combinazioni di scritte e colori sono viste come indicazioni di queste, e alcune interpretazioni sono anche piuttosto condivisibili.

Quest'ultimo è in verità già passato, visto che il gioco è uscito il 25 gennaio 2023, ma sembra che il datamining in questione abbia svelato magliette aggiuntive per il protagonista Chai che potrebbero essere messe a disposizione nel mese di febbraio, e stando ad alcuni sarebbero anche riferimenti diretti al lancio su altre piattaforme.

Da alcune immagini emerse in un datamining effettuato su Hi-Fi Rush , vari utenti sostengono di aver trovato degli indizi sulla possibilità che il gioco sia in arrivo su PS5 e Nintendo Switch , in base ad alcuni design relativi a quelle che dovrebbero essere t-shirt commemorative per l'anniversario.

Alcuni riferimenti sono sensati

Hi-Fi Rush resta uno dei migliori giochi del 2023

La maglietta "This is simply Epic!" Con "Unreal" cancellato, potrebbe effettivamente riferirsi al lancio di Hi-Fi Rush su Epic Games Store, così come "Be positive Overwhelmingly" potrebbe essere un riferito a Steam, ricordando le votazioni dei giocatori, ma il titolo è già presente sulla piattaforma Valve.

Il design verde è probabilmente riferito a Xbox, mentre le altre due sono l'oggetto principale delle discussioni: secondo molti, il design blu con la scritta "I'm Here Baby" sarebbe un riferimento all'arrivo del gioco su PS5, mentre il design rosso con scritto "Rock Out Anywhere" si riferirebbe a Nintendo Switch, e la cosa avrebbe senso considerando l'ubiquità della console portatile.

Insomma, c'è da lavorare un po' di fantasia e, oltretutto, non è ancora certo che queste immagini corrispondano a contenuti effettivamente in arrivo, ma considerando già le voci procedenti sul lancio di Hi-Fi Rush su PS5 e altre piattaforme, quest'altro rumor si inserisce in un filone già consolidato.