Hi-Fi Rush classificato per PS4, Nintendo Switch e Xbox One in Australia

Hi-Fi Rush è stato classificato in Australia per PS4, Nintendo Switch e Xbox One. Si tratta di un'ulteriore conferma della possibilità che presto possa arrivare su piattaforme diverse da PC e Xbox Series X/S, diventando di fatto un titolo multipiattaforma dopo un periodo di esclusività.

I piani di Microsoft

La classificazione del gioco

Naturalmente la classificazione non significa necessariamente che lo vedremo arrivare a breve (anche se il sentore è quello), ma viste le numerose voci di corridoio in merito è comunque un segnale forte. Considerando che stiamo parlando di un gioco sviluppato da un Xbox Game Studios, è anche un momento importante, che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase dei piani di Phil Spencer, quella in cui Xbox va trasformandosi in un editore multipiattaforma puro, seguendo l'ambizione di arrivare su più schermi possibili e raggiungere i giocatori ovunque si trovino.

Dalla classificazione in sé non traiamo particolari indicazioni, considerando che stiamo parlando di un titolo noto. Vedremo se a breve saranno fatti degli annunci in merito.

Sulla possibilità che la classificazione sia un errore abbiamo qualche dubbio, nel senso che stiamo parlando di un ente ufficiale non prono a scherzi o sbagli del genere. Insomma, qualcosa dietro le quinte si sta muovendo. Non rimane che attendere la reazione della comunità Xbox alla novità.