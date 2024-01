ASUS ROG presenta la nuova linea di monitor: tre schermi OLED pensati per il gaming

Partiamo dal più grande di tutti, il ROG Swift OLED PG39WCDM, uno schermo da ben 39 pollici OLED ultrawide con una risoluzione da 3440 x 1440 pixel , curvatura 800R e frequenza di aggiornamento a 240 Hz, per passare al più compatto 32 pollici ROG Swift OLED PG32UCDP, il primo monitor gaming al mondo di tipo "dual-mode" che, grazie alla funzione Frame Rate Boost, consente agli utenti di passare da una risoluzione 4K a 240 Hz ad una Full HD a 480 Hz in qualsiasi momento. Infine, abbiamo il ROG Swift OLED PG27AQDP, il più veloce gaming monitor OLED al mondo con ua frequenza di aggiornamento di 480 Hz .

La conferenza di ASUS in concomitanza con l'avvio del CES 2024 di Las Vegas è stata decisamente densa di annunci e tra i nuovi Zephyrus e SCAR , la compagnia ha annunciato la nuova line-up di monitor pensati per il gaming. Stiamo parlando del ROG Swift OLED PG39WCDM, del ROG Swift OLED PG32UCDP e del ROG Swift OLED PG27AQDP , tutti e tre pensati per una immersiva esperienza di gioco con colori vibranti e nitidezza dell'immagine.

Tutti e questi tre monitor offrono la tecnologia OLED ROG di terza generazione, con un aumento del 30% della luminosità massima e un miglioramento del 20% dell'angolo di visione. In tutti e tre i modelli è presente un dissipatore personalizzato che, oltre a ridurre le temperature della componentistica, previene il rischio del burn-in del pannello. La luminosità massima dei pannelli è di 1300 nit e sono compatibili con DisplayHDR True Black 400 con tempi di risposta di 0,03 ms.

Il ROG Swift OLED PG39WCDM, grazie alla funzionalità Smart KVM, consente di controllare due dispositivi in modo fluido con una sola tastiera e un solo mouse, mentre la connettività USB 3.2 assicura trasferimenti di file estremamente rapidi. Per quanto riguarda la connettività, troviamo ingressi DisplayPort, HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery da 90 W. Tutti e tre i modelli sono dotati della tecnologia ROG Gaming Artificial Intelligence che include le funzionalità Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, Variable Overdrive 2.0 e Dynamic GameVisual.

Per arricchire questa linea, ASUS ha presentato anche la ROG Aura Monitor Light Bar ALB01, la quale offre tre modalità di funzionamento: una luce solo frontale, per ridurre l'affaticamento visivo ed aiutare a proteggere la vista, una retroilluminazione, per creare configurazioni di luce ambientale più scenografiche e compatibili con Aura Sync, e una combinazione delle due. A questo si aggiunge il ROG Ergo Monitor Arm, un braccio di sostegno per monitor in grado di supportare display fino a 39 pollici con un peso massimo consigliato di 11,5 kg.