ASUS ROG: presentati i nuovi laptop Strix con modelli in arrivo per la linea SCAR

Questi display hanno un rapporto di aspetto 16:10 e una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 ed ovviamente il supporto a Dolby Vision. Infine, il design dello chassis della serie Strix ha ricevuto un rinnovamento per il 2024, con Strix SCAR e Strix che ora sfoggiano elementi di design cyberpunk ROG rivisitati ma classici. Tutta la famiglia ROG Strix è focalizzata sul raggiungere il massimo delle prestazioni, ed è per questo che tutti i modelli saranno equipaggiati con Intel Core i9 14900HX , una CPU di punta a 24 core e 32 thread, in grado di gestire progetti di rendering intensivi e giochi Tripla A. Inoltre, questi modelli supportano fino a 64 GB di memoria DDR5 e fino a 4 TB di storage PCIe Gen4 x4.

Gli annunci nella giornata di oggi da parte di ASUS sono stati molti e uno di questi riguarda l'intera linea di ROG Strix per il 2024, tra cui lo Strix SCAR 18 , il primo laptop ROG da 16 e 18 pollici dotato di un display mini LED opzionale ROG Nebula HDR, con 1100 nit di illuminazione. Da precisare che i pannelli ROG Nebula HDR saranno esclusivi della linea Strix SCAR ed ogni modello è dotato di un pannello da 2,5K con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta gray-to-gray (GTG) inferiore a 3 ms.

Una nuova linea di potenti laptop

Il top di gamma della nuova famiglia Strix è lo SCAR 18

Per quanto concerne la GPU invece, negli Strix SCAR 16 e SCAR 18 troveremo una NVIDIA GeForce RTX fino a 4090 Laptop, con potenza grafica totale di 175 W con Dynamic Boost ed eccellenti prestazioni grazie al DLSS Super Resolution e Frame Generation. Mutuato dalle innovazioni tecnologiche della linea Zephyrus G14 e G16, anche gli ASUS ROG Strix beneficiano di un nuovo sistema di raffreddamento grazie alla tecnologia Tri-Fan, un sistema che utilizza una terza ventola ausiliaria che aumenta il flusso d'aria verso i componenti montati in superficie sulla scheda madre, contribuendo al contempo a convogliare il calore in eccesso dalla GPU verso i dissipatori.

Tutti i portatili ROG hanno il metallo liquido come interfaccia termica tra la CPU e i dissipatori, nel dettaglio si parla del Conductonaut Extreme ad altissime prestazioni, che riduce drasticamente le temperature rispetto alle paste termiche tradizionali. Questo non solo permette alle macchine Strix di aumentare la potenza e di durare più a lungo, ma le fa funzionare al meglio per gli anni a venire. Gli ASUS ROG Strix saranno disponibili a partire da febbraio 2024 a un prezzo consigliato al pubblico di 3.299€.

Scheda tecnica ROG Strix SCAR 16